В Петербурге средний бюджет покупки квартир в новостройках  вырос почти на 19% за год

Спрос на студии уменьшился и составил - 27%.

В Петербурге средняя цена квартиры в 2020 году составила 5,4 млн рублей. С 2019 года средний бюджет покупки вырос до 18,9% или 860 тыс. рублей. Об этом сообщают в консалтинговом центре "Петербургская недвижимость".

Наибольший спрос покупателей вызвал Приморский район (около 19% от всех запросов) и Всеволожский район Ленинградской области. В этом регионе средняя цена жилья составила 3,7 млн рублей. За год она выросла на 20,6% или 630 тыс. рублей.

Покупатели больше интересовались однокомнатными квартирами - 43%, а вот спрос на студии уменьшился и составил только 27%, у двухкомнатных квартир - 23% от общего объема.

Фото: Piter.tv