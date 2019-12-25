В Петербурге в 1,5 раза упал спрос на недвижимость

Спад продаж наблюдается на фоне пандемии коронавируса.

В Петербурге с приходом коронавируса упал спрос на недвижимость. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова руководителя регионального управления Росреестра Владимира Корелина.

В феврале в городе было зарегистрировано 23,3 тысячи прав на жилые помещения, в том числе 4,6 тысячи договоров долевого участия. Статистика за март еще не собрана, поэтому делать выводы о динамике обращений пока рано. Итоги за первый квартал текущего года станут известны к 20 апреля.

В то же время говорить об уменьшении спроса на недвижимость в Петербурге можно уже сегодня. Как рассказал руководитель аналитического центра компании ЦИАН Алексей Попов, за три недели количество просмотренных объявлений о продаже квартир на вторичном рынке в городе упало в 1,5 раза. При этом цены на жилье остались на прежнем уровне, и даже наблюдается небольшое снижение. Согласно статистике, за прошедшие три недели цены на вторичку снизили 15% собственников, 8% - наоборот повысили.

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