"Группа ЛСР" оформила первую сделку с клиентом на карантине

И застройщик, и покупатель подписали документы дистанционно с помощью электронных подписей.

В "Группе ЛСР" впервые оформили договор долевого участия о покупке квартиры с клиентом, находящимся на самоизоляции. Об этом сообщила 23 марта пресс-служба самой компании.

В организации отметили, что их клиент вернулся из-за границы, поэтому ушел на карантин, но это не помешало ему оформить сделку по поводу квартиры в ЖК "Цивилизация". Застройщик также подписал документ на расстоянии с помощью электронной подписи. Также в "Группе ЛСР" подчеркнули, что на данный момент ведется работа по организации доставки документов для выдачи клиентам электронных подписей. Доставка планируется осуществляться из специальных центров, выдающих подобные подписи.

На сегодняшний день в офисах компании оформили 49 электронных договоров, 26 из них уже зарегистрировали.

В Петербурге за 2-3 года недвижимость подешевеет на 10%.

Фото: pixabay