В Петербурге за 2-3 года недвижимость подешевеет на 10%

Спрос будет падать из-за снижения покупательской способности населении.

В течение трёх лет в Петербурге и в целом по России недвижимость подешевеет на 10%. Об этом сообщили эксперты World Real Estate Fund.

Спрос будет падать из-за снижения покупательской способности населении. Эксперт Олег Кованен при этом добавил, что предсказывать действия Центробанка по сдерживанию рубля довольно сложно. Однако, регулятор уже начал продавать валютные запасы страны для поддержки национальной валюты.

Возможно изменение ставок. Ни то, ни другое долгосрочного эффекта не окажет, – пояснил эксперт

Всё полностью зависит от цены на нефть и рубля. Есть нефть станет стоить $20 за баррель, то ставки уже не помогут. Текущее положение рубля, по мнению эксперта, можно сдерживать максимум до 1 апреля, когда закончится договор с ОПЕК.

В Калининском районе Петербурга ввели больше всего жилья в феврале.

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