В Калининском районе Петербурга ввели больше всего жилья в феврале

Тройку лидеров замкнули Московский и Приморский районы.

За прошедший февраль в Петербурге ввели в эксплуатацию почти 265 тысяч "квадратов" жилья или 122 дома на пять с небольшим тысяч квартир. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья в феврале стал Калининский район, где за месяц подготовили ко встрече с жильцами один дом на 1455 квартир или почти 80 тысяч квадратных метров жилых помещений. Второе место завоевал Московский район с двумя домами и 1100 квартирами в них, третье – Приморский район, где жильцов приготовились встречать 11 домов с 857 квартирами.

Кроме того, за прошедший месяц в городе ввели в эксплуатацию ТРЦ в Красносельском районе, гостиницу на Петроградке и бизнес-центр в Невском районе.

Ранее выяснилось, что недвижимость на Крестовском острове оказалась самой дорогой в Петербурге.

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