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Недвижимость на Крестовском острове оказалась самой дорогой в Петербурге
Сегодня, 16:15
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nastya960

Недвижимость на Крестовском острове оказалась самой дорогой в Петербурге

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Один квадрат стоит 298 тысяч рублей.

Самое дорогое жилье в Петербурге находится на Крестовском острове. Стоимость квадратного метра жилой недвижимости там в несколько раз выше, чем на окраинах города. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на исследования сервиса "Мир квартир".

Квартиры на Крестовском острове продаются в среднем за 21,7 миллионов рублей, один квадрат стоит 298 тысяч рублей.

Также дорогое жилье находится в пределах станций метро "Чернышевская", "Гостиный двор", "Невский проспект". Цена за квадрат – 250-280 тысяч рублей.

Из районов, приближенных к центру, самое дешевое жилье находися у станций метро "Волковская" и "Обводный канал".

На вторичном рынке жилья в Петербурге ожидается стагнация.

Фото: Piter.TV

Теги: крестовский остров, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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