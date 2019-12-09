Эксперт отметил, что явных предпосылок для роста цен нет.

На вторичном рынке жилья в Петербурге ожидается стагнация. Такое мнение выразил президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский в интервью BN.ru.

Эксперт отметил, что пока нет явных предпосылок для дальнейшего роста цен на недвижимость. Щегельский пояснил, что экономика страны не растет, как и доходы граждан. При этом цены на первичку продолжают расти, и эксперт не знает, каков предел роста.

"Кошелек у покупателя не резиновый. Никакая ипотека не спасет, если нет уверенности в завтрашнем дне", - заявил Дмитрий Щегельский.

Специалист считает, что ситуация на вторичной рынке жилья может оказать влияние на первичный. Он отметил, что если цены на вторичку начнут падать, то застройщикам ничего не останется, как сделать стоимость жилья в новостройках ниже.

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