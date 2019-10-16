Жилищное строительство в России снизилось

Падение связывают с двумя причинами.

В России с июля 2019 года площадь строящихся многоквартирных домов уменьшилась примерно на 18%, еще на 14% снизилось количество застройщиков. Об этом сообщила газета "Ведомости".

Эксперты связывают такое падение с высокими темпами жилья в 2019 году. Только в Москве поставили рекорд и построили пять миллионов "квадратов". Еще одной причиной снижения темпа ввода жилья считается переход на эскроу-счета.

В октябре 2019 года в России 24% строящихся домов имели статус потенциально проблемного объекта.

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