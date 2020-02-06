России предрекли рост цен на жилье на 25%

Повышение стоимости произойдет за два года.

России предрекли рост цен на жилье. Стоимость недвижимости в следующие два года вырастет на 25%. Об этом заявил "Известиям "сенатор Сергей Лисовский. Эксперт объясняет эту ситуацию высокой ставкой по кредитам для застройщиков.

Также ужесточилось законодательство относительно собственных капиталов компании. Ранее их обязали иметь 30-40% от стоимости проекта. Это привело к росту затрат девелоперов на 8% в среднем. Некоторым небольшим компаниям пришлось покинуть рынок. Это позволило крупным игрокам повысить стоимость на квартиры.

Напомним, что новая модель строительства действует в России с лета 2019 года. У застройщиков отняли право привлекать для проектов средства дольщиков напрямую. Теперь средства располагаются на эскроу-счетах. Они будут доступны для девелопера только после введения здания в эксплуатацию. Создание же комплексов проводится на деньги от полученных кредитов.

Ранее Piter.tv писал о том, что пожилая "подружка" оставила 94-летнюю блокадницу без квартиры в Петербурге.

Видео: YouTube/CareerOneStop