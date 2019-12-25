Прокуратура направила обвинительное заключение в суд.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что пожилая "подружка" оставила 94-летнюю блокадницу без квартиры в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как оказалось, 54-летняя преступница намеренно познакомилась с 94-летней блокадницей, чтобы завладеть её квартирой. Она убедила ветерана продать жилье за 4,4 миллиона рублей, но при этом незаметно оформила договор купли-продажи.

В итоге блокадница лишилась квартиры. Мошенница перерегистрировала в Росреестре право собственности.

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