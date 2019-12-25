Полиция пресекла драку националистов на проспекте Косыгина

С тремя задержанными мужчинами были две несовершеннолетние девушки.

Петербургская полиция 2 февраля пресекла массовую драку националистов у ТЦ "Зебра" на проспекте Косыгина. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

О собирающейся сходке группировки FirstLine Nevograd у ТЦ стало известно вечером воскресенья сотрудникам Центра "Э". На место сразу же поспешили полиция и ДПС. У дома №31 по проспекту Косыгина задержали 34-летнего безработного жителя Купчино, 23-летнего безработного молодого человека и его ровесника-лидера одного из фанатских движений. С ними были несовершеннолетние первокурсница колледжа и восьмиклассница.

На участников несостоявшейся драки составлены административные протоколы, девушек полиция передала родителям.

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Фото: Piter.TV