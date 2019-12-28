По данному факту проводится проверка.

В понедельник, 3 февраля, на юго-западе Петербурга произошла смертельная авария. Иномарка влетела в ограждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около 10:29 на внутренней стороне КАД в Петродворцовом районе. Известно, что за рулем Opel Astra находился 28-летний водитель. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП мужчина скончался на месте.

На месте находятся правоохранители.

Ранее мы сообщали о том, что в Петроградском районе "Форд" врезался в "Приору" и вылетел в ограждение.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Коля Деревянко