О возможных пострадавших в ДТП не сообщается.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что в Петроградском районе "Форд" врезался в "Приору" и вылетел в ограждение. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечении улиц Савушкина и Туристской. В результате ДТП отечественный автомобиль пробил ограждение. У машины наблюдаются серьезные повреждения в передней части. О пострадавших никакой информации нет.

На месте работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что на Бухарестской улице ВАЗ сбил пешехода на зебре.

Фото и видео: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург/вк