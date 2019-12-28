В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что в Петроградском районе "Форд" врезался в "Приору" и вылетел в ограждение. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Инцидент произошел на пересечении улиц Савушкина и Туристской. В результате ДТП отечественный автомобиль пробил ограждение. У машины наблюдаются серьезные повреждения в передней части. О пострадавших никакой информации нет.
На месте работают полицейские.
Ранее мы сообщали о том, что на Бухарестской улице ВАЗ сбил пешехода на зебре.
Фото и видео: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург/вк
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