Центробанк предупредил о риске дефолтов для граждан РФ при покупке жилья в рассрочку

По информации источника, есть три главных риска рассрочки на жилье.

Центробанк предупредил о риске дефолтов для граждан России при покупке жилья в рассрочку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

По информации источника, есть три главных риска рассрочки на жилье. Он подчеркнул, что ЦБ опасается скрытого роста долговой нагрузки покупателей. К другим рискам также относятся непрозрачность правил продажи объекта и ухудшение экономики проектов. В ЦБ считают, что при расширении практики продаж жилья в рассрочку "может потребоваться регулирование".

Ранее мы сообщали, что ЦБ утвердил стандарт безопасного использования QR-кода.

Фото: pxhere.com