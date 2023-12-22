Петербуржцам рассказали, как в новых условиях покупать и продавать квартиры

Банк России поднял ключевую ставку с 19% до 21%.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по недвижимости Самира Алиева объяснила, как приобретать и продавать квартиры с учетом повышения ключевой ставки.

Напомним, Банк России в рамках заседания 25 октября поднял ключевую ставку с 19% до 21%.

Да, ставка на самом деле сейчас очень высокая, сумасшедшие платежи получаются по ипотеке. Но на самом деле, как ни странно, люди покупают и продолжают покупать. Я думаю, даже будут покупать и по 30%. Дело в том, что банки и застройщики сейчас активно придумывают все больше новых программ. Есть субсидированные ставки на первичном рынке, есть семейная ипотека, ее никто пока не отменял. На вторичном рынке сейчас тоже много всего интересного. Можно купить ставку в банке. Заплатил комиссию банку, и, пожалуйста, снизил себе ставку. Самира Алиева, эксперт по недвижимости

Специалист подчеркнула, что сложно предсказать, как сложится ситуация на рынке недвижимости в следующем году. Но, предположительно, до июня ключевая ставка не понизится.

Кроме того, Самира Алиева предположила, что будет с ценами за "квадрат".

Но не будем забывать, что цены все равно растут, и несмотря на то, что они растут, продолжает работать семейная ипотека, и воспользовались ей только 17% населения. Есть внутренний спрос в Санкт-Петербурге на покупку жилья. Поэтому продажи будут, их будет немного меньше, пока такая ставка, но адресные программы помогают регулировать. Самира Алиева, эксперт по недвижимости

Ранее мы рассказывали о том, что долгосрочная аренда квартир в Петербурге подешевела на 4% в октябре.

Фото: Piter.TV