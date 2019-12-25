Долгосрочная аренда квартир в Петербурге подешевела на 4% в октябре

По сравнению с сентябрем предложение увеличилось в городе лишь на 2%.

Цены на долгосрочную аренду квартир в Петербурге снизились на 4% в октябре, рассказали аналитики сервиса "Авито Недвижимость" 8 ноября.

По сравнению с сентябрем предложение увеличилось в городе лишь на 2%. А самая заметная динамика – в Сочи (+40%), Ставрополе (+26%), Томске (+22%), Новосибирске и Барнауле (по +20%).

Средняя стоимость аренды жилья в Северной столице составила 43 тыс. рублей в месяц. Дешевле всего снять квартиру можно было в Калуге и Кирове (по 20 тыс. рублей), Ярославле, Ульяновске и Смоленске (по 23 тыс. рублей).

Снижение цен на долгосрочную аренду по итогам октября связано с окончанием высокого сезона, за которым последовала корректировка спроса при одновременном росте предложения. Пик активности арендаторов остался в сентябре, после чего на платформе появилось больше доступных вариантов для найма. На снижение стоимости в будущих периодах может повлиять дальнейшее увеличение предложения. С одной стороны, наблюдается рост количества новостроек, которые выходят на рынок долгосрочной аренды. С другой – многие собственники принимают решение не продавать вторичное жилье, а сдавать его в аренду, это один из главных трендов текущего года. Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости"

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Фото: Piter.TV