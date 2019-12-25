В 2024 году петербургские семьи получили 7 млрд рублей на приобретение жилья

За счет бюджетных средств квартиры и комнаты купили почти 2 тыс. семей.

В этом году петербуржцам перечислено 7 млрд рублей социальных выплат на приобретение жилья. За счет бюджетных средств квартиры и комнаты купили почти 2 тыс. семей. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Обратившиеся за помощью к специалистам по недвижимости Горжилобмена горожане в среднем тратят на покупку жилья с использованием социальной выплаты 70 дней. Срок реализации свидетельства в большинстве программ содействия составляет 7 месяцев, для жителей расселяемых коммунальных квартир – 12 месяцев.

Благодаря рекордному финансированию в 2023 и 2024 годах на сегодняшний день семьи в трех категориях обеспечиваются социальными выплатами в течение года после подачи заявления о выборе формы содействия в Горжилобмен. Это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и жители расселяемых коммунальных квартир. Пресс-служба Смольного

Социальные выплаты предоставляются петербуржцам в категориях "общая очередь", "молодые семьи", "многодетные семьи", "семьи с детьми-инвалидами", "расселение коммунальных квартир" и "заемщики по договорам ипотечного кредитования".

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Фото: Piter.TV