В Петербурге могут продлить зимние каникулы школьникам

Пока что сроки каникул не изменяют.

В Смольном рассказали, при каких условиях школьникам могут продлить каникулы, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на вице-губернатора Ирину Потехину.

По словам Потехиной, на повестке срок каникул школьников пока не стоит. Его могут обсудить в январе 2021 года. Если положительная динамика заболевания среди школьников и учителей сохранится, то дети доучатся в нормальном режиме. Пока что сроки каникул остаются прежними.

Ранее мы писали, что количество классов, ушедших на карантин в Петербурге, снова выросло.

Фото: Piter.TV