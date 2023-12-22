Как после праздников вернуться на работу в бодром состоянии

Чтобы выход на работу был комфортным, нужно воспринимать его как возможность поделиться своими впечатлениями с коллегами.

В Комздраве Петербурга рассказали, как после праздников гармонично вернуться в рабочий режим. Советами поделилась главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Специалист посоветовала не вспоминать о работе в период праздников. Не нужно думать о трудностях и предстоящих проектах. Каникулы даются, чтобы человек отдохнул.

Врач посоветовала не брать в руки смартфон. Утро лучше всего посвятить творчеству, прогулке или физическим упражнениям. За несколько часов до сна телефон нужно отложить. На ночь для успокоения можно почитать книгу или послушать музыку.

Не нужно спорить или сплетничать. Врач призвала разговаривать о приятных вещах, чтобы не оставлять неприятный осадок на душе.

Не стоит все каникулы отдыхать в кровати. Лучше больше двигаться и гулять на свежем воздухе. В ближайшие дни как раз обещают солнце.

Не переедайте и не употребляйте алкоголь. Обязательно соблюдайте распорядок дня. Важно хорошо питаться, пить достаточное количество воды и высыпаться. Оксана Драпкина, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике

Чтобы выход на работу был комфортным, нужно воспринимать его как возможность поделиться своими впечатлениями с коллегами. Поэтому на каникулах важно куда-то ходить, путешествовать и общаться с интересными людьми.

Ранее на Piter.tv: врач рассказала, как восстановить режим после новогодних праздников.

Фото: Pxhere