"Надо знать меру": врач рассказала, как восстановить режим после новогодних праздников

Правильно войти в рабочий график помогут несколько важных советов.

Планирование, спорт и хорошее настроение – три кита, на которых строится здоровый сон во время январских каникул. Как не потеряться во времени, хорошо себя чувствовать и удачно войти в рабочий режим рассказала Piter.tv медицинский психолог Выборгской межрайонной больницы Полина Выговская.

Во время праздников у многих нарушается режим сна и бодрствования, а ведь именно во сне восстанавливаются наше психическое и физическое здоровье. Нарушение сна влияет на сосудистую, иммунную и эндокринную системы. Например, увеличивается риск ожирения: меньше спим — больше едим. Полина Выговская, медицинский психолог

Из-за недостатка сна ухудшается и эмоциональное состояние: глаза реагируют на количество света вокруг, посылая сигнал в мозг. От этого зависит, что будет вырабатывать организм: мелатонин или кортизол.

Мелатонин — это гормон сна, который готовит нас к отдыху, а кортизол — это так называемый гормон стресса, который пробуждает и дарит заряд бодрости. Если не досыпать по ночам, то человек просыпается уже уставший. Взрослому человеку достаточно 8 часов сна, но желательно ложиться спать в период с 22:00 до 00:00. Спать при этом необходимо в тёмном и проветренном помещении, принимая пищу как минимум за час до сна. Полина Выговская, медицинский психолог

В новогоднюю ночь, как правило, многие ложатся под утро, и есть большой соблазн проспать весь день. Да, проснуться лучше на пару часов позже, чем обычно. Главное – не пересыпать, ведь избыток сна оказывает вредное воздействие на организм. Происходит нарушение биоритмов, что усложняет адаптацию организма к смене времени суток.

Слишком долгий сон приводит к чувству усталости, тяжести в голове и раздражительности. Чтобы не омрачить праздничный период, лучше придерживаться режима сна или хотя бы не сильно от него отклоняться, постараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Если такой возможности нет, то хотя бы за пару дней до выхода на работу нужно постараться вернуться к режимам сна и питания. Полина Выговская, медицинский психолог

Чтобы этот адаптационный период прошёл проще, по словам специалиста, важно исключить дневной сон, алкоголь и жирную пищу. Тем более, что новогодние праздники — отличное время для активного отдыха: катания на ватрушках, коньках, лыжах, скандинавской ходьбы. Но самое важное — это всё способствует отличному настроению.

"Хорошие эмоции играют большую роль в работе нашего организма, так как заставляют его работать в правильном русле. И вообще очень важно понимать, что как мы входим в праздники, так мы и выходим. Часто перед праздниками возникает ощущение, что что-то идёт по незапланированному сценарию, отсюда и комплекс негативных ощущений. Запланируйте простые дела: например, отдохнуть в кругу семьи. Может, сходить покататься на лыжах, а может, просто посмотреть совместно приятный кинофильм. Это поможет создать благоприятную почву для того, чтобы плавно восстановить режим сна и войти в рабочий график в хорошем состоянии". Полина Выговская, медицинский психолог

Ещё один врач объяснил, почему не стоит отказываться от салатов на Новый год.

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