Врач объяснил, почему не стоит отказываться от салатов на Новый год

Нужно не воздерживаться от вкусной еды на новогодние праздники, а лишь контролировать её количество.

Новый год – это особенный праздник. Он полон не только волшебства, но и вкусной еды. Как приятно встретить 2024 год без вреда для здоровья Piter.tv рассказал главный внештатный эндокринолог ФГБВОУ "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова" Владимир Салухов.

Прежде всего специалист отметил, что не стоит насильно и как-то кардинально менять новогодний рацион. Следует лишь обратить внимание на количество съеденного.

Сложно удержаться, когда на столе вкусные и необычные блюда. В наших силах лишь приложить усилие, чтобы не просто все новогодние праздники есть, а совмещать это с позитивной физической нагрузкой. Сходите покататься на санках, ватрушках, на лыжах или коньках, а если ходите в фитнес-зал, то обязательно не прекращайте тренировки во время январских каникул. Даже обычная вечерняя прогулка — это уже плюс, потому что поможет организму сжечь лишние калории. Владимир Салухов, эндокринолог

Кроме того, существует огромное количество рецептов привычных нам новогодних салатов. Оливье, например, можно делать не только с колбасой, но и с мясом курицы или индейки. Существуют и различные заправки, которые по калоражу намного ниже, чем майонез.

При этом низкокалорийные соусы на изменение вкуса салата никак не повлияют. Это всё ещё будет тот самый вкусный оливье. А если не хотите менять состав, но беспокоитесь за полезность блюда, то можно просто положить чуть меньше майонеза. Менее вкусным от этого салат не станет. Ведь если всё гармонично, то праздничное угощение подарит удовольствие и хорошие эмоции. Тот же холодец — это чрезвычайно калорийный продукт, однако там ничего не поменять. Хотите съесть холодец — ешьте, ведь это праздник. Владимир Салухов, эндокринолог

Главная задача во время праздников — найти баланс. Например, поглощённые килограммами мандарины могут стать причиной аллергической реакции. Но если есть до трёх фруктов в день, то вероятность возникновения аллергии минимальна, зато пользы много.

Отказываться от еды или сидеть перед Новым годом на каких-то диетах тоже не стоит, предупредил эксперт.

Отказываясь от еды, мы как будто лишаем себя праздников. И здесь вот как раз надо провести разницу между диетой и гармоничным здоровым питанием. Диета — это ограниченное питание, а такие жёсткие ограничения бесперспективны. Рано или поздно человек может сорваться и съесть "запрещённое" в большом количестве. Получается, что тут и чувство вины, и руки опускаются. Если же говорить про гармоничное и здоровое питание, то мы можем есть то, что любим. И как раз позволяем себе, например, на день рождения или Новый год употребить так называемую нездоровую пищу. И это не срыв, потому что вы не сидите на диете. Просто после такой еды вы возвращаетесь к своему привычному, менее калорийному рациону. Владимир Салухов, эндокринолог

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