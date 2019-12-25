Главный синоптик Петербурга считает, что зимние каникулы не подведут с погодой

В новогоднюю ночь в Северной столице будет тепло и дождливо.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать петербуржцам на праздниках. В город придут морозы, выпадет снег. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале.

В новогоднюю ночь в Северной столице будет тепло и дождливо.

Пока мы все будем спать после Нового года, природа одумается и придет в нормальное состояние, так что зимние каникулы с погодой нас не подведут. Еще и снежком прикроет все, что дождем смоет. Александр Колесов, синоптик

Петербуржцы заметят серьезные погодные изменения на Рождество. В городе обещают настоящие морозы.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сегодня объявили желтый уровень погодной опасности.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга