Школьники из Мариуполя приехали в Петербург на каникулы

Школьники из Мариуполя проведут зимние каникулы в Петербурге. 120 детей вместе с сопровождающими будут жить в лагере "Молодежный". Для ребят организовали насыщенную культурную и праздничную программу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В субботу, 31 декабря, дети отправятся на обзорную экскурсию по новогоднему Петербургу. В ночь на 1 января для них проведут карнавал. Школьники сами подготовили наряды на праздник.
Также ребятам из Мариуполя покажут Исаакиевский собор, "Газпром Арену" и некоторые колледжи города на Неве. Кроме того, они посетят Кронштадт. Вернутся домой дети 9 января.
Ранее на Piter.tv: власти Петербурга подарили Мариуполю новогоднюю ель.
Фото: Piter.tv
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