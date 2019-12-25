Школьники из Мариуполя приехали в Петербург на каникулы

Для детей организовали новогодний карнавал и экскурсии.

Школьники из Мариуполя проведут зимние каникулы в Петербурге. 120 детей вместе с сопровождающими будут жить в лагере "Молодежный". Для ребят организовали насыщенную культурную и праздничную программу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В субботу, 31 декабря, дети отправятся на обзорную экскурсию по новогоднему Петербургу. В ночь на 1 января для них проведут карнавал. Школьники сами подготовили наряды на праздник.

Также ребятам из Мариуполя покажут Исаакиевский собор, "Газпром Арену" и некоторые колледжи города на Неве. Кроме того, они посетят Кронштадт. Вернутся домой дети 9 января.

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга подарили Мариуполю новогоднюю ель.

Фото: Piter.tv