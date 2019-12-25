На "удаленку" перешел 1% классов от общего числа.

Количество классов, ушедших на карантин в Петербурге, снова выросло. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию города.

Классы переводят на дистанционное обучение из-за выявления коронавируса или ОРВИ. По состоянию на 1 декабря на "удаленку" перешли 217 классов в 91 школе – это 1%. Накануне на "дистанционке" было 153 класса в 75 школах.

Количество групп в детских садах, которые переходят на удаленный формат обучения, уменьшается. Также отмечается, что на смешанное обучение по заявлению родителей перешел 13811 школьник.

Ранее мы писали, что число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37.

Фото: Piter.TV