В пятницу 27 ноября было известно о 29 закрытых на карантин школах по РФ.

Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37. Об этом рассказали представители пресс-службы Министерства просвещения в Telegram-канале "Большая перемена РФ". Чиновники отметили, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за распространения коронавируса. Днем 27 ноября сообщалось о закрытии на карантин по стране только 29 средних учебных заведений.

В 37 школах в 21 регионе сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией сообщение Минпросвещения

Напомним, что закрытые на карантин школы составляют 0,09% от всех школ по России. Среди отдельно закрытых учебных классов - 0,08% от общего количества.

Родители школьников пожаловались Беглову на проблемы с переходом на дистанционное обучение.

Фото: Piter.tv