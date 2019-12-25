Родители школьников пожаловались Беглову на проблемы с переходом на дистанционное обучение

В Петербурге родители школьников обратились с жалобами к губернатору Александру Беглову. О проблемах с переходом детей на дистанционное обучение горожане рассказали на странице градоначальника в соцсети "ВКонтакте".
Петербурженка попросила перевести на дистанционное обучение школьников старших классов. Такая просьба обусловлена тем, что по мнению горожан "учителя и подростки болеют в большом количестве". Стоит отметить, что мнение горожан по этому поводу разделилось.
Одна из родительниц также отметила, что в некоторых учебных заведениях не следят за корректным заполнением электронных дневников. Кроме того, учителя якобы не объясняют, как может проходить аттестация учащихся.
Напомним, что ранее школы в Петербурге начали прием заявлений на смешанную форму обучения. Вице-губернатор напомнила, что смешанная форма обучения оформляется как запрос от родителей, которые приняли решение оставить ребёнка дома из-за эпидемиологической ситуации.
Ранее мы сообщали о том, что все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- https://bit.vodka/xsex