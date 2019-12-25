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Родители школьников пожаловались Беглову на проблемы с переходом на дистанционное обучение
Сегодня, 13:11
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IRINA_CHALKINA

Родители школьников пожаловались Беглову на проблемы с переходом на дистанционное обучение

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Одна из родительниц заявила, что школы не хотят спокойно переходить на удалёнку.

В Петербурге родители школьников обратились с жалобами к губернатору Александру Беглову. О проблемах с переходом детей на дистанционное обучение горожане рассказали на странице градоначальника в соцсети "ВКонтакте".

Петербурженка попросила перевести на дистанционное обучение школьников старших классов. Такая просьба обусловлена тем, что по мнению горожан "учителя и подростки болеют в большом количестве". Стоит отметить, что мнение горожан по этому поводу разделилось. 

Одна из родительниц также отметила, что в некоторых учебных заведениях не следят за корректным заполнением электронных дневников. Кроме того, учителя якобы не объясняют, как может проходить аттестация учащихся.

Напомним, что ранее школы в Петербурге начали прием заявлений на смешанную форму обучения. Вице-губернатор напомнила, что смешанная форма обучения оформляется как запрос от родителей, которые  приняли решение оставить ребёнка дома из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее мы сообщали о том, что все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение.

Фото:Piter.TV

Теги: беглов, дистанционное обучение, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Сегодня 13:44

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