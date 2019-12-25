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Все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение
Сегодня, 12:47
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Все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение

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Неправомерных случаев отчисления не зафиксировано.

Все высшие учебные заведения Москвы и Петербурге, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из учреждений по причине отсутствия на занятиях не поступало. Студентов, которые не могут въехать в Россию из-за карантинных мер и испытывают сложности в обучении из-за недостаточно хорошего качества связи, оставили на бюджетных местах. Отчислений иностранных студентов не производилось.

Ранее петербургские студенты попросили перенести летние каникулы на зиму из-за коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: вузы, дистанционное обучение, образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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