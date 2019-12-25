Петербургские студенты попросили перенести летние каникулы на зиму из-за коронавируса

Петербургские студенты выступили с предложением перенести летние каникулы на зиму. Об этом сообщили "Невские Новости".
По мнению молодых горожан, вузы Северной столицы нужно закрыть из-за пандемии. Студенты могли бы продолжить обучение летом, когда опасность коронавируса значительно снизится из-за теплой погоды.
Весь мир заявляет о разных прививках, которые к следующему годы якобы будут эффективны и будут ставиться повсеместно
приводит слова Геннадия Орехова "Форпост".
Дискуссия об очном и удалённом форматах обучения продолжается. Так, например, студенты МГУ подают иск к вузу из-за низкого качества обучения в удаленном формате. Это происходит из-за технических сбоев, кроме того преподаватели не были подготовлены к коммуникации через интернет, из-за этого занятия превращаются в систему самообразования.
Ранее мы писали, что власти Петербурга попросили вузы максимально перейти на "удалёнку".
Фото: pixabay
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