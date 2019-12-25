Петербургские студенты попросили перенести летние каникулы на зиму из-за коронавируса

Дискуссия об очном и удалённом форматах обучения продолжается.

Петербургские студенты выступили с предложением перенести летние каникулы на зиму. Об этом сообщили "Невские Новости".

По мнению молодых горожан, вузы Северной столицы нужно закрыть из-за пандемии. Студенты могли бы продолжить обучение летом, когда опасность коронавируса значительно снизится из-за теплой погоды.

Весь мир заявляет о разных прививках, которые к следующему годы якобы будут эффективны и будут ставиться повсеместно приводит слова Геннадия Орехова "Форпост".

Дискуссия об очном и удалённом форматах обучения продолжается. Так, например, студенты МГУ подают иск к вузу из-за низкого качества обучения в удаленном формате. Это происходит из-за технических сбоев, кроме того преподаватели не были подготовлены к коммуникации через интернет, из-за этого занятия превращаются в систему самообразования.

Ранее мы писали, что власти Петербурга попросили вузы максимально перейти на "удалёнку".

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