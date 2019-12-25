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Студенты МГУ потребуют в суде скидку из-за дистанционного обучения
Сегодня, 11:32
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matveyvn

Студенты МГУ потребуют в суде скидку из-за дистанционного обучения

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Обучение в Московском государственном университете стоит от 240 тысяч рублей в год по некоторым программам магистратуры.

Студенты МГУ, обучающиеся на платной договорной основе, потребуют в суде скидку из-за дистанционного обучения. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой контракт "Первый университетский".

Отмечается, что решение подать судебный иск было принято после видеоконференции студентов Московского университета и членов московской адвокатской палаты.

Данные приёмной комиссии университета за 2019 год говорят о том, что обучение в Московском государственном университете стоит от 240 тысяч рублей в год по некоторым программам магистратуры до 570 тысяч рублей по бакалаврским программам высшей школы бизнеса.

Ранее мы писали, что МГУ требует лишить Лукашенко статуса почетного профессора.

Фото: pixabay.com

Теги: дистанционка, мгу, плата за обучение, университет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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