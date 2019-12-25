МГУ требует лишить Лукашенко статуса почетного профессора

В обращении сказано, что Александр Лукашенко ведет репрессивную политику, которая несовместима со званием почетного профессоры Московского университета.

Выпускники, студенты и несколько преподаватель Московского государственного университета (МГУ) требуют лишить Александра Лукашенко статуса почетного профессора. Об этом сказано в тексте обращения, опубликованном на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".

В 1996 году, по решению ученого совета МГУ наградил Александра Лукашенко званием почетного профессора. Теперь авторы обращения считают, что "сохранение за ним этого звания подрывает репутацию alma mater. Они просят совет и ректора МГУ рассмотреть и решить данный вопрос.

Член ученого совета вуза, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии Сергей Алдошин побеседовал с "РИА Новости". Он сказал, что ничего не знает об этом обращении. Ближайший ученый совет пройдет 28 августа. Пресс-служба университета никак не прокомментировала ситуацию.

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