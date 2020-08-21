С сегодняшнего дня доступны полеты за границу из Казани, Новосибирска и Калининграда.

Росавиация открыла для международных полетов еще три города.

Данное решение приняло правительство. Отметим, что регулярное авиасообщение с некоторыми странами Россия возобновила с 1 августа. Туристы получили возможность летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Возможны полеты в Танзанию, но пока доступных рейсов нет. С 10 августа возобновлено авиасообщение с турецким Даламаном, Бодрумом и Антальей. С 15 августа из России можно улететь в Швейцарию.

Напомним, что 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия была вынуждена прекратить регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами.

Ранее мы сообщили, что доход главы Башкирии вырос почти в два раза.

Видео: YouTube / About Swiss