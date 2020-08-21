Доход главы Башкирии вырос почти в два раза

В 2018 году задекларировано 4 миллиона рублей, в 2019 году – более 7 миллионов рублей.

Доход главы Башкирии Радия Хабирова вырос почти в два раза. Об этом сказано в декларации на его официальном сайте.

В прошлом году глава региона заработал 7 049 400,97 рубля. У него имеется земельный участок площадью 913 квадратных метров, жилой дом площадью 82 квадратных метра и небольшой гараж. Радий Хабиров проживает в квартире (70 квадратных метров) и государственной даче более 500 "квадратов". Кроме того, вырос доход у супруги Хабирова. В 2018 году она получила 242 543,67 рубля, в 2019 году доход составил 905 372,17 рубля.

Также в декларации за 2018 год указан автомобиль Porsche Cayenne. В 2019 году в документе он отсутствует.

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