В ассоциации считают, что заявление США выглядит как провокация.

В Венеции оценили идею американских ученых дать городу затонуть. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на венецианского гида и вице-президента ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерину Сопрадасси.

Американские ученые утверждают, что человечеству пора перестать спасать уязвимые с точки зрения экологии места. Сопрадасси подчеркнула, что в данном контексте не учитывается культурная ценность подобных территорий. Есть много движений за спасение планеты. Кроме того, есть много приморских городов, в том числе исторических. У них существуют те же самые проблемы. Сопрадасси добавила, что климатические изменения не всегда обусловлены человеческой деятельностью.

Недавно ученый Эрин Сикамп из университета штата Северная Каролина опубликовал научную работу, которая получила общественный резонанс. В ней он обсуждает возможность оставить в первоначальном виде культурные места и объекты, страдающие от воздействия окружающей среды.

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Видео: YouTube / National Geographic