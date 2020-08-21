Компактная атомная батарейка в 10 раз мощнее существующих аналогов.

Российские инженеры создали атомную батарейку повышенной мощности. Об этом сообщает научный журнал Applied Radiation and Isotopes.

Исследователи заверили, что она безопасна для человека и может работать до 20 и более лет. Несмотря на это, в быту она пока не применяется из-за дороговизны производства. Её можно применять только в специальных приборах, которые работают в критических условиях, то есть в высокогорных районах, под водой или в космосе.

Батарейка преобразует энергию радиоактивного распада в электрическую. Допускается использование для питания микроэлектронной аппаратуры. Атомная батарейка включает в себя микроканальную 3D-структуру и предотвращает потерю мощности, которая вызвана обратным током.

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