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Российские инженеры создали атомную батарейку повышенной мощности

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Компактная атомная батарейка в 10 раз мощнее существующих аналогов.

Российские инженеры создали атомную батарейку повышенной мощности. Об этом сообщает научный журнал Applied Radiation and Isotopes.

Исследователи заверили, что она безопасна для человека и может работать до 20 и более лет. Несмотря на это, в быту она пока не применяется из-за дороговизны производства. Её можно применять только в специальных приборах, которые работают в критических условиях, то есть в высокогорных районах, под водой или в космосе.

Батарейка преобразует энергию радиоактивного распада в электрическую. Допускается использование для питания микроэлектронной аппаратуры. Атомная батарейка включает в себя микроканальную 3D-структуру и предотвращает потерю мощности, которая вызвана обратным током.

Ранее мы сообщили, что доказано, что с возрастом время для людей ускоряется. 

Видео: YouTube / ВИДЕОРЕАКТОР

Теги: атомная батарейка, исследования, наука
Категории: Лента новостей, Новости России,

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