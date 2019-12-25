Пожилые добровольцы не могли точно определить длительность интервала между двумя сигналами. Им казалось, что интервал короче, чем на самом деле.

Доказано, что с возрастом время для людей ускоряется. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на американского биомедика Роберта Сотерна.

Ученые связывают это с замедлением работы мозга. Другие считают, что восприятие искажает предыдущий опыт. Так в течение 35 лет Роберт Сотерн каждое утро мерил температуру, давление, пульс и оценивал, как долго длится одна минута. Затем он записывал все результаты. В начале эксперимента Сотерн верно определял длительность минуты, но к 60 годам она для него увеличилась на несколько секунд. То же самое было и с участниками эксперимента. При определении времени они ошибались на 40 секунд. Молодые люди (от 19 до 24 лет) были на порядок точнее.

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