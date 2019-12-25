Ученые сравнили потерю обоняния при COVID-19 и обычной простуде

Временная потеря обоняния является одним из наиболее распространенных симптомов коронавируса. Он проявляется на ранних стадиях заболевания.

Ученые из Медицинской школы Гарварда сравнили потерю обоняния при COVID-19 и обычной простуде. Об этом сообщает Medical Xpress.

В случае потери обоняния при заражении коронавирусной инфекцией пациенты вновь могут ощущать запахи спустя несколько недель после выздоровления. Ученые констатируют, что есть заболевания, при которых обоняние пропадает на более длительный срок. При заболевании ОРВИ пациент перестает ощущать запахи из-за заложенности носа. У некоторых больных COVID-19 данный симптом отсутствовал. При этом, обоняние они все равно теряли.

Ранее мы сообщили, что на Британских островах найдены древнейшие образцы наскальных рисунков.