Археологам удалось найти десять каменных пластин с нацарапанными узорами.

На Британских островах найдены древнейшие образцы наскальных рисунков. Об этом пишет научный журнал PLOS ONE.

Находка обнаружена на острове Джерси. Он расположен в проливе Ла-Манш, недалеко от побережья Франции. Возраст каменных плит составляет от 14 до 23 тыс. лет. Ученые предполагают, что жители Ле-Варин были первыми поселенцами в регионе. Один из авторов исследования Шантал Конелле считает, что создание подобных артефактов на новом месте могло означать обретение символической связи с новой родиной. Пластины могли создать охотники и собиратели мадленской культуры, распространенной на территории Западной Европы в позднем палеолите.

У специалистов много мнений относительно значения этих артефактов. Одни считают, что пластины использовали маленький отрезок времени так как камень достаточно мягкий.

Сразу после процарапывания в бороздах должны были скапливаться порошкообразные частицы породы, благодаря которым рисунки были заметны какое-то время. Однако такой порошок быстро рассеивается. - Сильвия Белло, работник Музея естественной истории

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