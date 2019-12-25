В МИД РФ прокомментировали план США разместить РСМД в Азии

Захарова считает, что это решение направлено против Китая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила план США разместить ракеты средней и малой дальности (РСМД) в Азии.

По мнению Захаровой, размещение РСМД дестабилизирует ситуацию в регионе. Это спровоцирует опасный виток гонки вооружений. Кроме того, как отметила официальный представитель МИД РФ, создание любых ракет создает риски для территории России, включая объекты стратегического значения. Она уверена, что в таком случае, Россия будет вынуждена принять меры.

В 2019 году Соединенные Штаты Америки отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Белом Доме посчитали, что Россия нарушила условия, прописанные в договоре. МИД РФ всегда был не против подключения других стран к обсуждению с США подобных вопросов.

Ранее мы сообщили, что США отказались от требования участия Китая в переговорах по СНВ-3.