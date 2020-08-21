США отказались от требования участия Китая в переговорах по СНВ-3

Биллингсли предоставил Рябкову условия заключения договоренности на основании «ясного мандата», который сформулирован для команды переговорщиков США президентом Дональдом Трампом.

США отказались от требования участия Китая в переговорах с Россией по сокращению и ограничения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Буквально недавно, в Вене Биллингсли встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Администрация Трампа решила отказаться от своего требования, чтобы Китай был вовлечен в ядерные переговоры. Как заметил Биллингсли, теперь "мяч на стороне поля России".

Власти США испытывают "двойственные чувства" относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Биллингсли уверен, что этот подход теперь не является пригодным в мире.

Ранее мы сообщили, что премьер Белоруссии не может отказаться от сотрудничества с Россией.

Видео: YouTube / AP Archive

