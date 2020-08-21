Премьер Белоруссии не может отказаться от сотрудничества с Россией

Головченко считает, что в условиях кризиса, сотрудничество с Россией станет дополнительной опорой.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко не может отказаться от сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.

Белорусский политик отметил, что "сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки". Он подчеркнул, что в российско-белорусских отношениях бывают экономические разногласия". Однако, это не ставит под вопрос суверенитет или независимость государства. Причем, Головченко обратил внимание на то, что руководство Белоруссии и России даже не обсуждает подобные темы.

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