Германия выслала самолет за Алексеем Навальным

Политик будет проходить лечение в Германии.

Немецкая компания Cinema for Peace Foundation выслала самолет за российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает агентство Reuters.

Берлинская клиника Charite готова принять Алексея Навального. Собеседник агентства AFP сообщает, что самолет должен был вылететь из России в 01:00 мск. Российская сторона пока не подтвердила данную информацию. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель сказали, что готовы предоставить медицинскую помощь Алексею Навальному.

Лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева обратилась к властям с просьбой посодействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что соответствующее распоряжение будет оперативно рассмотрено в случае необходимости.

Ранее мы сообщили, что в ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске. В самолете ему резко стало плохо. Было принято решение совершить экстренную посадку. Из самолета политика сразу передали в руки врачам. Позднее его подключили к аппарату ИВЛ и исключили подозрение на инсульт. Навальный впал в кому II степени.

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