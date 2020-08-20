В ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске

У Навального диагностировали токсическое отравление. Навальный находится в коме II степени.

В ФБК рассказали об экстренной госпитализации оппозиционера Алексея Навального в Омске. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Политик возвращался из Томска в Москву. Внезапно Навальному стало плохо. Его коллеги подумали, что его могли отравить, так как с утра мужчина выпил только чай.

На данный момент Навального передали в руки врачей и госпитализировали. Медики говорят, что токсин мог быстрее всосаться через горячую жидкость. Политик находится на ИВЛ в токсикореанимации и не приходит в себя. Его отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт, но диагноз не подтвердился. Врачи думают, что его отравили оксибутиратом натрия. Это сильное вещество без цвета и запаха. Чтобы человек отравился нужно 20-30 мл этого вещества.

Telegram-канал Baza сообщает, что одному из пассажиров, который находился на борту с Навальным, удалось заснять, как он пил чай в аэропорту, а после уже сел в самолет.

Ранее мы сообщили, что в Калифорнии разбился вертолет, тушивший пожары.

Видео: Telegram/112, Baza