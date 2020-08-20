В Калифорнии разбился вертолет, тушивший пожары

Пилот на борту погиб.

В американском штате Калифорния разбился вертолет. Борт занимался ликвидацией пожаров. На данный момент известно, что пилот погиб. Об этом сообщили представители департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

Вертолет Bell UH-1H выполнял миссию по сбрасыванию воды на пожары в холмистой местности примерно в 9 милях к югу от города Коалинга... Пилот был единственным человеком на борту вертолета, и он не выжил сообщение департамента

В настоящее время эксперты расследуют причины трагедии. В последнее время в Калифорнии наблюдается аномальная жара. Из-за этого в регионе начались природные пожары. Нескольким тысячам жителей пришлось эвакуироваться из-за распространения огня в центральной части штата.

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Видео: KRON4

