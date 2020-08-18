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В Калифорнии зарегистрировали случай заболевания чумой

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Пациент мог заразиться после укуса блохи.

В Калифорнии зарегистрировали новый случай заболевания бубонной чумой. Об этом сообщили местные журналисты с канала KTLA в Лос-Анджелесе. Они сослались на данные, полученные от департамента здравоохранения. 

Медики рассказали, что житель округа Эльдорадо заразился чумой после укуса блохи. Ранее в данном районе с 2016 по 2019 года было выявлено 20 грызунов-носителей бацилл чумы. В последний раз в американском штате случай заражения чумой был зарегистрирован в 2015 году. Тогда болезнь обнаружили у двух жителей округа Лос-Анджелес. Они могли инфицироваться во время поездки в Йосемитский национальный парк, расположенный на границе с Невадой.

Напомним, что в июле 2020 года случай заражения чумой зафиксирован в американском штате Колорадо. Также пациенты выявлены в Китае и Монголии.

Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России.

Видео: Youtube/Know more, CBS Sacramento

Теги: калифорния, чума
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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