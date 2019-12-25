Калифорния объявила режим ЧС

На территории штата уже несколько дней аномально жарко.

Калифорния объявила режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс.

Горят несколько гектаров лесов. Синоптики уверены, что жара продолжится и на следующей неделе. Это создает серьезную нагрузку на электросети Калифорнии. Кроме того, недавно Национальная метеорологическая служба США заявила, что в Долине Смерти установлен температурный рекорд. Столбик термометра поднялся до 54,4 градусов по Цельсию.

Ранее мы сообщили, что Цепкало с семьей не попали в Варшаву.