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Калифорния объявила режим ЧС
Сегодня, 14:48
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Калифорния объявила режим ЧС

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На территории штата уже несколько дней аномально жарко.

Калифорния объявила режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс.

Горят несколько гектаров лесов. Синоптики уверены, что жара продолжится и на следующей неделе. Это создает серьезную нагрузку на электросети Калифорнии. Кроме того, недавно Национальная метеорологическая служба США заявила, что в Долине Смерти установлен температурный рекорд. Столбик термометра поднялся до 54,4 градусов по Цельсию.

Ранее мы сообщили, что Цепкало с семьей не попали в Варшаву.

Теги: жара, калифорния, лето 2020
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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