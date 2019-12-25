Цепкало с семьей не попали в Варшаву

Польская авиакомпания LOT посчитала, что документы пассажиров не подходят для того, чтобы попасть в Польшу.

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало и его семья не попали на борт самолета, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом пишут "РИА Новости".

Недавно Цепкало заявил о намерении поехать в Польшу с женой и детьми. Он не исключал, что после Варшавы он направится в Вильнюс. Цепкало подчеркнул, что у него и членов его семьи есть шенгенские визы и письмо главного санитарного врача Польши, которое позволяет ему не отбывать карантин. Политик был в Польше около 10 дней назад. Тогда он попал в страну без каких-либо проблем.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии начались массовые беспорядки. Сначала оппозиционеров жестко подавляли силовики. Они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но после митинги разгонять перестали.

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