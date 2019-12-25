Американский лидер сказал, что не хочет иметь с ними дело, "учитывая то, что они сделали с этой страной и миром".

Вашингтон отложил торговые переговоры с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента США Дональда Трампа.

Пресс-конференция состоялась в Аризоне. Глава государства высказался касательно торговой сделки с Пекином. Он подчеркнул, что американские компании начнут сталкиваться с проблемами, если решат сотрудничать с организациями КНР.

Недавно старший научный сотрудник Brookings Institution Дэвид Доллар подумал, что отношения США и Китая начали налаживаться. Он считает, что перенос переговоров сыграет на руку обеим сторонам. Возможно будут пересмотрены условия "первой фазы" торговой сделки.

Ранее мы сообщили, что крупнейший норвежский инвестор лишился $21 млрд за полгода.