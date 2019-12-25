Пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим в мире. Его объем составляет более триллиона долларов.

Крупнейший норвежский инвестор лишился $21 млрд за полгода. Об этом пишет CNBC.

В первом полугодии сложилась нестабильная обстановка. Доходность фонда оказалась отрицательной. Показатель составил -3,4%. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и глобальным кризисом. Все эти факторы спровоцировали обрушение цен на углеводороды. На данный момент рыночная стоимость фонда составляет 10,4 триллиона крон. Больше половины капитала вложено в акции. Еще 27,6% приходится на фиксированный доход. Остальное – это недвижимость.

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