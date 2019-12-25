Научное общество инфекционистов Японии считает, что сейчас страна переживает разгар второй волны эпидемии.

Японские инфекционисты ожидают третью волну коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

Председатель общества Кадзухиро Татэды считает, что важно внимательно следить за развитием ситуации. Он уверен, что после этого будет третья и четвертая волна коронавируса. По мнению председателя общества, людям придется привыкать жить в таких условиях.

На данный момент в Японии заражены 58,5 тыс. человек. Скончались 1148 граждан, из которых 16 умерли во вторник. Еще 243 пациента находятся в тяжелом состоянии. Поправились почти 43 тыс. человек.

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