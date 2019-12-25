Японские инфекционисты ожидают третью волну коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.
Председатель общества Кадзухиро Татэды считает, что важно внимательно следить за развитием ситуации. Он уверен, что после этого будет третья и четвертая волна коронавируса. По мнению председателя общества, людям придется привыкать жить в таких условиях.
На данный момент в Японии заражены 58,5 тыс. человек. Скончались 1148 граждан, из которых 16 умерли во вторник. Еще 243 пациента находятся в тяжелом состоянии. Поправились почти 43 тыс. человек.
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