Германия может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Германия намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на решение главы министра труда ФРГ Хубертуса Хайль.
Недавно глава промышленного союза IG Metall Йорг Хофман в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung подчеркнул, что решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю может стать "ответом на структурные изменения в различных секторах". По факту, работодатели смогут сохранить рабочие места.
Частичные компенсационные выплаты планируется сохранить. Главное условие – это согласие социальных партнеров.
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